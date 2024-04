Familien mit kranken Kindern Taschenlampenkonzert in Bonn will das Leben feiern

„Wir unterstützen Familien in dieser schwierigen Situation. Mit Erfahrung, Respekt und Engagement beraten und begleiten wir sie. Vom Krankenhausaufenthalt zurück in ihren Alltag zu Hause“, erklärt Yvonne Lange vom Verein. „Gleichzeitig helfen wir ihnen, das Erlebte zu verarbeiten.“ Und der Bedarf nach dieser Unterstützung ist enorm. Betreute der Bunte Kreis Rheinland vor 20 Jahren noch 100 Familie in Bonn und der Region, so sind es heute etwa 800 Familien pro Jahr.