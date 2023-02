Kunstinstallation : Weiterer bunter Stein am Rheinufer in Bonn aufgetaucht

Weiterer bunter Stein am Rheinufer in Bonn aufgetaucht

Ein Bild aus dem April 2020: Die Steine am Rheinufer in Beuel. Nun ist ein neuer Stein aufgetaucht. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Die bunten Steine im Bonner Stadtgebiet sind wieder da. Unbekannte haben vor der neu geschaffenen Graffiti-Wand am Rheinufer einen solchen aufgestellt. Ein Statement zugunsten legaler Street-Art?

Seit im Dezember vergangenen Jahres die neue legale Graffiti-Wand am Brassertufer eingeweiht wurde, erfreut sich die Wand großer Beliebtheit unter Graffiti-Künstlerinnen und –Künstlern wie unter Flanierenden. Noch bis März darf die vom Hotel Königshof zur Verfügung gestellte Wand besprüht werden. Begeisterung für legale Straßenkunst scheinen nun auch jene Künstler zeigen zu wollen, die hinter den bunten Steinen stecken, welche seit 2017 immer wieder in Bonn für Aufsehen sorgen .

Noch immer ist nicht klar, wer hinter den bunten Steinen steckt. Einzig eine Facebook-Seite mit dem Namen „BunteSteine #2J“ scheint in direkter Verbindung zu den Urhebern zu stehen. Hier werden Fotos von den Steinen veröffentlicht. So auch das neuste Bild eines in knalligem orange bemalten Steins, welcher seit Anfang dieser Woche direkt vor der Graffiti-Wand steht. Wie bei den Steinen in den vergangenen Jahren ist das Kunstobjekt penibel präzise mit rot-weißem Absperrband umklebt worden, um Zusammenstöße mit unaufmerksamen Passanten zu vermeiden.