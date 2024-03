Jugend im Nationalsozialismus Bonner Zeitzeuge erinnert sich an seine Kindheit im Krieg

Der frühere evagelische Superintendent Burkhard Müller erinnert sich noch gut daran, wie ein paar Straßen weiter die Bombe einschlug. Der Sechsjährige sah das riesige Loch in der Hauswand. „Die Leute kamen und guckten sich das an. Das war wie eine Art Sehenswürdigkeit“, erinnert er sich an die Tage aus dem Zweiten Weltkrieg. Damals lebte er mit der Familie in Herford nahe Bielefeld.