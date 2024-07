Fusion der SWB-Fahrergesellschaften Bus- und Bahnfahrer in Bonn bekommen mehr Geld

Die Zusammenlegung der Geschäftsbetriebe bei den Bonner Stadtwerken funktioniert nicht zum Nulltarif. Die Auflösung der Fahrbetrieb Bonn GmbH (FBG), in der mit knapp 80 Prozent des Fahrpersonals der Großteil der Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer bislang beschäftigt ist, wird bei den SWB-Verkehrsbetrieben jährlich Mehrkosten von zwei Millionen Euro verursachen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervor, ebenso aus einer vertraulichen Vorlage an den Rat, die dem GA vorliegt. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben jüngst in nicht-öffentlicher Sitzung zu. Nach Kenntnis des GA gegen die Stimmen von Bürger Bund Bonn, FDP und AfD.