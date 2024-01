Neubau des Bonner Busbahnhofs Stadt: Drogen-Szene soll bei Planung des neuen ZOB mitgedacht werden

Zahlreiche Fahrgäste am Zentralen Busbahnhof (ZOB) müssen derzeit im Regen stehen, wenn sie auf ihren Bus warten. Der Grund: Seit Mitte November fehlt nach einem Unfall durch einen LKW-Fahrer an einigen Bussteigen der Wetterschutz. Wann und wie die Stadtwerke Bonn (SWB) das Problem beheben können, ist noch unklar. Eine Rolle spielt dabei die Frage, wie schnell es mit der Planung für den Neubau des ZOB weitergeht. Und da bahnt sich Ärger an.