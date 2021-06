Konfetti im Herzen : Doris Schürmann wird Buschdorfer Tollität

Buschdorf Doris Schürmann aus Bornheim wird in der kommenden Session Tollität in Buschdorf. Die 66-Jährige meldete sich freiwillig als Prinzessin.

Der Karnevalsausschuss Buschdorf wagt es, die kommende Session durchzuplanen. Und dazu gehört auch eine Tollität. Der KA-Vorsitzende Joachim Engel musste zu seinem Glück gar nicht lange suchen: Doris Schürmann fragte ihn, ob er eine Prinzessin brauchte, und er sagte gerne „Ja“. Denn: „Sie ist eine, die Erfahrung hat, ruhig ist und den Karneval kennt“, sagte Engel am Samstag bei der Vorstellung in der Gaststätte Alt Buschdorf über die 66-Jährige.

Die designierte Tollität Doris II. ist Gründungsmitglied, Senatorin und Vorstandsbeauftragte bei der Kultur- und Karnevalsgesellschaft Bönnsche Chinese, deren Präsident Jin Jian Shu in der Session 2018/19 Karnevalsprinz in Buschdorf war. Seitdem ist der KA Buschdorf auch „juristisches Mitglied“ der KKG. Daher kam der Bezug zu Buschdorf, denn Schürmann wohnt mit ihrem Mann in Bornheim. Ursprünglich kommt sie aus dem Ruhrgebiet, lebt aber schon seit rund 30 Jahren im Rheinland.

Als Diplom-Sozialarbeiterin hatte sie im Duisdorfer Malteser Krankenhaus gearbeitet, als Entspannungstherapeutin hat sie Klangmassage und – das passt zum Karneval – Lachyoga angeboten. Außerdem kennt man sie als „Schürmanns Lila“ mit ihrer Drehorgel. „Jetzt bin ich im Ruhestand, jetzt habe ich Zeit und kann es knallen lassen.“ Als Adjutantin hat sie Petra Pell gewählt. Gemeinsam wollen sie nach dem „karnevalistischen Stillstand“ mit all ihren Unsicherheiten und Ängsten wieder Optimismus verbreiten. Deshalb hat Doris II. neben dem offiziellen KA-Motto „Corona hin, Corona her, in Buschdorf fiere me Fasteleer“ noch ein eigenes: „Konfetti im Herzen lässt Corona verschmerzen.“