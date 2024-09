Probleme für Anwohner Bonner Bushaltestelle wird seit mehr als einem Jahr nicht angefahren

Eigentlich nimmt Wolfgang Moucha zum Einkaufen den Bus. Der 73-Jährige ist nicht gut zu Fuß und deshalb froh über die Linie 631, die fast direkt vor seine Haustür in der Lotharstraße fährt. Wegen einer Umleitung muss der Senior aber seit mehr als einem Jahr auf das direkte Angebot verzichten und weite Wege gehen. „Ich kann mich einfach nicht mehr frei bewegen. Ich muss mir was zu essen besorgen oder möchte in Kessenich einen Kaffee trinken gehen.“ Eine Altersbegleiterin fährt ihn einmal die Woche zum Arzt oder zu einem Ausflugsort. „Das ist die einzige Abwechslung, die ich habe. Und so sitze ich auf der Terrasse und drehe Däumchen “, erzählt Moucha. Das habe alles mit dem Bus zu tun, der nicht fahre. Moucha wohnt im Margarete-Grundmann-Haus, dessen Wohnungen öffentlich gefördert werden. Wer hier wohnt, hat nicht viel im Portemonnaie. Wie Moucha sind in dem Haus viele Mieter auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. In ihrer Not weichen einige von ihnen derzeit auf Taxis aus. „Das ist schon eine komische Situation. Ich kann auch nicht verstehen, warum die Baustelle so lange stehen bleibt“, wundert sich Moucha.