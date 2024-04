Kampfmittelsondierungen auf der A565 Busse statt Bahnen auf der Linie 18 in Bonn

Aufgrund von Kampfmittelsondierungsarbeiten an der Autobahn 565 im Bereich zwischen der Brühler Straße und Bonn West wird die Strecke der Stadtbahnlinie 18 zeitweise für den Linienverkehr gesperrt. Das kündigen die Bonner Stadtwerke (SWB) an. Während der Arbeitsphasen am Sonntag, 21. April, und Sonntag, 28. April, jeweils von 6 bis 22 Uhr, fährt daher ein Bahnersatzverkehr.