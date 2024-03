Arbeiten in den Osterferien Bus- und Bahnverkehr in Bonn zwei Wochen lang eingeschränkt

Bonn · In der Bonner Innenstadt stehen in den Osterferien umfangreiche Arbeiten an Gleisen und Oberleitungen an. Das hat auch Folgen für Busse und Bahnen. Eine Übersicht über die Arbeiten und die Folgen.

12.03.2024 , 14:10 Uhr

An der Thomas-Mann-Straße wird in den Osterferien erneut gearbeitet. (Archivfoto) Foto: Meike Böschemeyer





Während der Osterferien von Samstag, 23. März, bis Sonntag, 7. April, führen die Stadtwerke Bonn (SWB) umfangreiche Bauarbeiten in der Bonner Innenstadt durch. In einer Mitteilung der SWB heißt es, dass Gleise erneuert werden und es zu Arbeiten an der Oberleitung kommt. Der betroffene Bereich erstreckt sich über die Oxfordstraße, Stadthaus und Thomas-Mann-Straße. Es kommt daher im öffentlichen Nahverkehr zu einigen Änderungen im Fahrplan. Straßenbahnen 61, 62 und 65 Die Straßenbahnlinien 61 und 62 werden ab Samstag, 23. März, 4.30 Uhr bis Montag, 8. April, 3.30 Uhr eingestellt. Die Fahrten zwischen den Haltestellen Oberkassel Süd/Römlinghoven und der Haltestelle Kopenhagener Straße in Auerberg übbernmmt die verstärkte Linie 65. Diese übernimmt in dem Bereich auch die Fahrten der Linien 61 und 62. Ein Bahnersatzverkehr, der als Linie BE62 gekennzeichnet wird, verkehrt zwischen den Haltestellen Bertha-von-Suttner-Platz und dem Quirinusplatz in Dottendorf. Stadtbahnlinie 66 Im gleichen Zeitraum wird die Stadtbahnlinie 66 zwischen der Haltestelle Stadthaus und dem Bertha-von-Suttner-Platz getrennt. Bahnen aus Siegburg kommend enden am Bertha-von-Suttner-Platz. Aus Richtung Bad Honnef enden die Bahnen an der Haltestelle Stadthaus. Für den nächtlichen Ersatzverkehr der Linie 66 werden Busse eingesetzt, die zwischen Bertha-von-Suttner-Platz, Hauptbahnhof und Stadthaus fahren. Busse müssen aufgrund der Bauarbeiten in der Thomas-Mann-Straße eine Umleitung fahren und werden vom Hauptbahnhof kommend über die Rabinstraße, Am Alten Friedhof, Berliner Platz und Oxfordstraße weiter Richtung Bertha-von-Suttner-Platz geleitet. Diese Baustellen beeinträchtigen derzeit den Bahnverkehr In Bonn und der Region Diese Baustellen beeinträchtigen derzeit den Bahnverkehr Pläne für die Westbahn können weiter verfolgt werden Hauptbahnhof Bonn bis Brüser Berg Pläne für die Westbahn können weiter verfolgt werden Umleitung für Linienbusse Folgende Buslinien müssen aufgrund der Sperrung in der Thomas-Mann-Straße eine Umleitung fahren: 117, 537, 540, 550, 551, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 640 sowie die Nachtbuslinien 1, 4 und 8. In Fahrtrichtung stadtauswärts fahren die aufgezählten Linien eine Umleitung. Ab der Haltestelle Hauptbahnhof/ZOB geht es über die Haltestellen Rabinerstraße, Am Alten Friedhof, Berliner Platz und Budapester Straße zum Friedensplatz. Ab dort wird der individuelle Linienweg fortgesetzt. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof muss nur die Nachtbuslinie 1 einer alternativen Route folgen. Ab der Haltestelle Nonnstraße geht es über die Dorotheenstraße, Ellerstraße, Thomasstraße, Rabinstraße und Am Hauptbahnhof zur Haltestelle am ZOB. Die Haltestelle Thomas-Mann-Straße wird stadtauswärts in die Rabinerstraße verlegt. Stadteinwärts entfällt die Haltestelle und es wird empfohlen, auf die Haltestelle Hauptbahnhof/ZOB auszuweichen. Fußgänger und Radfahrer Fußgänger und Radfahrer können die Bürgersteige und Seitenstreifen weiterhin passieren, da die Arbeiten vor allem im Straßenbereich stattfinden, teilen die Stadtwerke mit.

