Nahverkehr in Bonn : Busse verlieren Zeit durch die Umweltspuren

Ein Busfahrer muss am Bertha-von-Suttner-Platz die Busspur verlassen, um zwei Fahrardfahrer überholen zu können. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Bis zu drei Minuten später kommen Busse, die über die Umweltspuren in der Oxfordstraße müssen. Das liegt weniger an den Spuren selbst, als an Stauverlagerungen nach ihrer Einführung im Sommer.