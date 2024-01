Jahrelang geduldet Plötzlich gibt es wieder Bußgelder für Falschparker in Poppelsdorf

Die Troschelstraße ist eine kurze Anwohnerstraße in Poppelsdorf, etwa hundert Meter lang. Sie liegt zwischen Blücher- und Luisenstraße. Als Durchgangsstraße hat sie keine nennenswerte Bedeutung. Anwohner parken hier ihre Autos schräg auf dem Gehweg, so wie es in den benachbarten Straßen durch ein Schild erlaubt ist. In der Troschelstraße gibt es aber kein solches Schild.