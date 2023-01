Wohnprojekt : Caritasverband baut Wohnungen im Bonner Zentrum

Bonn Der Bonner Caritasverband baut in der Innenstadt Wohnungen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die zentrale Lage wählt der Verband bewusst.

An der Noeggerathstraße ist am Dienstag mit dem Spatenstich der Startschuss für den Bau des neuen Wohn- und Teilhabeprojekts „Lebensraum“ des Caritasverbandes Bonn gefallen. Das Projekt im Bonner Zentrum bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen Wohnraum, ambulante Betreuung und damit die Chance auf einen Neuanfang.

In dem geplanten fünfstöckigen Gebäude werden sozial benachteiligte Personen und Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen unter therapeutischer Begleitung in den eigenen vier Wänden leben können. „Mit dem Lebensraum möchten wir Personen, die am Rand der Gesellschaft stehen und von Teilhabe ausgeschlossen sind, helfen, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken“, sagte Jean-Pierre Schneider, Direktor des Caritasverbandes Bonn. Die sozialpsychiatrische Einrichtung wird Menschen, die aufgrund psychischer Probleme ihre Wohnung verloren haben und derzeit noch ambulant betreut werden, dabei unterstützen, eines Tages wieder ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben inmitten der Gesellschaft zu haben.