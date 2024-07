Geförderter Wohnraum wird geprüft In Bonn-Castell sollen 50 Wohnungen und Gastronomie entstehen

Schon vor einem Jahr hieß es, dass der Wohnkomplex in Castell an der Ecke Drususstraße 42-44/Römerstraße 91 abgerissen und neu gebaut werden soll, um so statt 35 50 Wohnungen zu schaffen. Nun hat der Bonner Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen dem Vorhaben der Deutschen Wohnungsgesellschaft (Dewog) zugestimmt. Aber nicht alle Pläne sind gleichgeblieben.