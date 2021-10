100 Wohneinheiten samt Kita : Bima will neues Quartier in Bonn-Castell bauen

Das 1,64 Hektar große Areal entlang der Arminiusstraße, das bebaut werden soll, gehört teilweise der Bima, andere Teile der Stadt Bonn. Im Hintergrund: die Gebäude der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht an der Graurheindorfer Straße. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) will in Bonn-Castell ein neues Quartier mit rund 100 Wohneinheiten und einer Kita errichten lassen. Offenbar sollen dort vor allem Bundesbedienstete einziehen.

In Bonn-Castell will die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in den kommenden Jahren ein neues Quartier mit rund 100 Wohneinheiten und einer Kita errichten. Mit etwa 1,6 Hektar Fläche würde das Areal an der Arminiusstraße und Gallierweg zu den größten Baustellen der Bundesstadt gehören. Die Bezirksvertretung hat dafür vor Kurzem die Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Als nächstes wird es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Offenbar sollen dort vor allem Bundesbedienstete einziehen.

Es ist eine gute Nachbarschaft. Das Statistische Bundesamt im Westen, das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Süden, die Uni mit dem Informatik-Institut im Osten zum Rhein hin und im Norden die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Fläche zwischen Arminiusstraße und Gallierweg ist dagegen unauffällig. Die Bafin hat hier einen Schotterparkplatz, es gibt noch einen weiteren Parkplatz für Anwohner, ansonsten ein paar Bäume. Und einige alte Bauten, die an Kasernengebäude erinnern. Das Potenzial der Fläche hatte die Stadt Bonn schon 2019 erkannt: Ein idealer Platz für ein Wohngebiet, da auch die Bahnhaltestelle der Graurheindorfer Straße nicht weit entfernt ist.

Info Felix von Grünberg, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, befürwortet, dass der Bund Wohnungen in Bonn baut. „Wir haben das Grundproblem, dass Bonn immer mehr Bundeseinrichtungen vermittelt bekommen, aber die Wohnfrage nicht gelöst ist“, sagt er. Durch einen Neubau wie an der Arminiusstraße werde die Lücke zwischen Sozial- und hochpreisigen Wohnungen geschlossen, in der sich auch Bundesbedienstete bewegten. Auch die UN-Mitarbeiter hätten einen Anspruch auf diese Wohnungen, weil die Vereinten Nationen selbst keine Wohnquartiere errichteten. Von Grünberg kritisiert, dass damals sogenannte Bundesdarlehenswohnungen veräußert wurden – die würden in Bonn dringend gebraucht. oni

Grundstücke gehören Stadt und Bima

Das etwa 1,64 Hektar große Areal, was etwa zweieinhalb Fußballfeldern entspricht, gehört in Teilen der Bima und der Stadt Bonn. Auf dem Grundstück befinden freistehend sich zwei bundeseigene Mehrfamilienhäuser (61/63 und 65/67) sowie ein Nebengebäude. Diese Häuser sollen abgerissen werden. Entlang der Arminiusstraße gibt es zudem noch einen rund 80 Meter langen Wohnriegel (49-59), der dem Bund gehört. Dieser soll erhalten bleiben.

Was auf dem Gelände entstehen soll, ist laut Bima ein komplett neues Quartier: Mehrere Mehrfamilienhäuser mit insgesamt rund 100 Wohneinheiten, ein Kinderspielplatz sowie eine mindestens dreigruppige, in ein Wohngebäude integrierte Kindertagesstätte. „Auch weitere kleinteilige Nutzungen und soziale Treffpunkte (zum Beispiel Gemeinschaftsräume) sollen im Quartier vorgesehen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Bebauungsplanänderung, der die Bezirksvertretung Bonn zugestimmt hat. Um die Lebensqualität zu steigern und möglichst autofrei zu sein, soll es eine zentrale Tiefgarage geben. Die Wohnungsgrößen und der Wohnungsmix stehen noch nicht fest. „Voraussichtlich handelt es sich aber um Wohnungen von 50 bis 80 Quadratmetern Fläche“, sagt Bima-Sprecher Torsten Grützner.

Offenbar sollen vor allem Bundesbedienstete dort einziehen. „In angespannten Wohnungsmärkten übernimmt die BImA im Rahmen der Wohnraumoffensive des Bundes Verantwortung für die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums für Bundesbedienstete und trägt damit zur Entlastung der Märkte bei“, erklärt Grützner. Man lege dabei Wert auf „moderate Mieten“ und richte sich nach der ortsüblichen Vergleichsmiete.

Architekturbüros sollen Ideen vorschlagen

Wie das neue Quartier einmal aussehen oder gar heißen wird, ist derzeit noch nicht klar, ebenso wie die Baukosten. Als nächstes wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem mindestens acht Architekturbüros teilnehmen sollen. „Sobald die für Anfang des nächsten Jahres erwarteten Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs vorliegen, wird mit der Erstellung der architektonischen Planungen begonnen“, sagt Grützner.

Es gibt einige Grenzen, in denen sich die Planung bewegen muss. So seien die Gebäude mindestens im Standard „KFW 40“ zu errichten. Das bedeutet, dass der sogenannte Jahresprimärenergiebedarf höchstens 40 Prozent des Bedarfs eines vergleichbaren herkömmlichen Gebäudes erreichen darf – es ist also besonders energiesparend. Außerdem sollen so viele Bäume wie möglich erhalten bleiben.

„Der Beginn der Baumaßnahme richtet sich danach, wie lange es dauert, das erforderliche Planungsrecht zu schaffen“, so Grützner. Auf dieses Bauleitverfahren habe die Bima keinen Einfluss. Die Bezirksvertretung hat jedoch beschlossen, dass das Vorhaben wegen der vielen Wohneinheiten und der geplanten sozialen Infrastruktur von der Stadt vorrangig behandeln werden soll. Für die darauffolgende Planung und den Bau der Wohngebäude selbst rechnet die Bima mit einem Zeitraum von gut zwei Jahren. Für Verzögerungen könnten jedoch alte Römerfunde sorgen, da das Gebiet im erweiterten Fundbereich des Bodendenkmals „Römisches Legionslager“ liegt. Mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege müsse man sich deshalb abstimmen, das es wahrscheinlich archäologische Ausgrabungen geben wird.