Augustusring in Bonn-Castell : Einbrecher reißt Hausmeister Handy aus der Hand und flüchtet

Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Am Dienstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Castell ein Hausmeister bestohlen worden. Ein bislang unbekannter Mann war in den Keller eingebrochen und stahl dem Hausmeister sein Handy.



Am Dienstag gegen 11.40 Uhr ist einem Hausmeister eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Castell ein Handy gestohlen worden. Nachdem er im Kellerbereich des Hauses am Augustusring einen Mann traf, der ihm nicht als Bewohner des Hauses bekannt war, wollte er mit seinem Handy die Polizei rufen. Als der Tatverdächtige dies mitbekam, riss er dem Hausmeister das Mobiltelefon aus der Hand und floh.

Der Hausmeister konnte den Mann einholen und festhalten. Bei einem anschließenden Gerangel gelang es dem Mann, sich loszureißen und mit dem Handy zu fliehen.

Die Polizei fand im Kellerbereich des Hauses einen aufgebrochenen Verschlag, eine Matratze und weitere Gegenstände, welche ersten Ermittlungen zufolge dem Tatverdächtigen zuzuordnen sind. Die Bonner Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit dunklem Vollbart beschrieben. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 0228-150 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

(ga)