Fund in Niederkassel Leiche des vermissten 69-jährigen im Rhein gefunden

Die Polizei Bonn sucht nach dem 69-jährigen Werner H. aus Bad Godesberg. Der Mann hatte am Montagabend gegen 19 Uhr eine Klinik am Kaiser-Karl-Ring in Bonn-Castell verlassen, obwohl ihm Mediziner davon abgeraten hatten. Da er nicht in seiner Wohnung in Bad Godesberg ankam, hat die Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Ein Spürhund kam bereits zum Einsatz, dieser habe aber bisher keinen Erfolg gehabt.