Zwei Männer in U-Haft : 59-Jährige in Bonn-Castell in eigener Wohnung überfallen

Zwei Männer sind nach einem Raub in Bonn-Castell in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn-Castell Zwei Männer werden verdächtigt, am Freitagnachmittag eine 59-Jährige in ihrer Wohnung in Bonn-Castell überwältigt und ausgeraubt zu haben. Seit Samstag befinden sich die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Das Opfer kannte einen der beiden.

Ersten Ermittlungen zufolge klingelte einer der Männer, ein 37-Jähriger, am Freitag gegen 17 Uhr bei der 59-Jährigen. Der Frau ließ ihn herein, da sie den Mann kannte. In der Wohnung überwältigte und bedrohte er die Frau und raubte ihr Bargeld und Schmuck. Währenddessen stand ein 33-Jähriger „Schmiere“. Gemeinsam konnten sie fliehen.

Nachbarn beobachteten den Überfall und verständigten die Polizei. Als die Streifenwagen in der Graurheindorfer Straße ankamen, konnten die Beamten die zwei Verdächtigen auf der Flucht stellen und vorläufig festnehmen. Eine Zeugin hatte die Männer zuvor in einer Parkanlage beobachtet und konnte den Polizisten einen Hinweis geben.