„Rheingold“ über Rapper Xatar : Komparsen für Kinofilm von Fatih Akin in Bonn gesucht

Komparsen für Kinofilm von Fatih Akin in Bonn gesucht

Bonn Regisseur und Golden-Globe-Gewinner Fatih Akin verfilmt in „Rheingold“ die Geschichte des Rappers Xatar. Gedreht wird das Gangster-Drama demnächst in Bonn und Umgebung, gesucht werden dafür nun Komparsen und Kleindarsteller.

Wer einmal in einem Kinofilm zu sehen sein will, bekommt nun möglicherweise die Gelegenheit dazu. Für den neuen Film von Fatih Akin (“Gegen die Wand“, „Aus dem Nichts“), der demnächst in Bonn und Umgebung gedreht wird, werden Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Der preisgekrönte Regisseur verfilmt mit dem Gangster-Drama „Rheingold“ die Geschichte des Rappers Xatar.