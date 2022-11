Antrag des Bonner Kreisverbands : CDU fordert Erleichterung bei Kosten für Kinderbetreuung

Kinderbetreuung : Dritte Bonner Kita in kirchlicher Trägerschaft schließt Die Kita Thomaskapelle in Bonn-Plittersdorf beendet ihren Betrieb Mitte des nächsten Jahres. Kirchliche Träger geben an, dass anstehende teure Sanierungen sowie der Fachkräftemangel und die hohen Kosten zur Schließung von Kindergärten führen.