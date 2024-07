Behandlung von Schlaganfällen „Es droht eine massive Unterversorgung der Bevölkerung im Raum Bonn“

Viele Schlaganfallpatienten in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis werden wegen fehlender Kapazitäten in den hiesigen Kliniken nicht ausreichend medizinisch versorgt. Das berichtet Professor Christian Dohmen als Beauftragter der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe dem GA. Er ist zugleich Chefarzt für Neurologie und neurologische Intensivmedizin der LVR-Klinik Bonn. Betroffen sei sowohl die oft lebenswichtige Akut-Versorgung in sogenannten Stroke Units, als auch die anschließende Früh-Rehabilitation. Dohmen spricht von einer „enormen und zunehmenden Versorgungslücke“. Würden die Vorgaben der Krankenhausplanung der Landesregierung Realität, werde sich die Versorgung ab dem kommenden Jahr weiter verschlechtern.