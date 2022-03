Einsatz am Campus Poppelsdorf : Fünf Verletzte bei Austritt von Chemikalien an der Uni Bonn

In Poppelsdorf sind auf dem Campus der Uni Bonn Chemikalien ausgetreten. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In einem Labor am Campus Poppelsdorf der Universität Bonn sind am Montagmittag Chemikalien ausgetreten. Fünf Mitarbeitende im Laborbereich erlitten leichte Atemwegs- und Augenreizungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmittag wegen eines ABC-Alarms zum Campus Poppelsdorf der Universität Bonn ausgerückt. In einem Laborgebäude des Instituts für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften waren gegen 11.45 Uhr Chemikalien ausgetreten. Es handelt sich um eine Ammoniumhydroxidlösung, wodurch Ammoniak freigesetzt wurde, erklärt Carsten Schneider, Einsatzleiter der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Bonn.

Am Campus Poppelsdorf sind Chemikalien ausgetreten. Die Feuerwehr rückte aus. Foto: Matthias Kehrein

Fünf Mitarbeitende des Laborbereichs erlitten leichte Atemwegs- und Augenreizungen. Sie wurden vorbeugend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ernsthaft verletzt worden seien sie nicht, sagt Schneider.

Die Feuerwehr überprüft nun das betroffene Labor und führt unter anderem Messungen durch. Nach Angaben der Universität ist der Campus weiträumig abgesperrt worden.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)