Reformationsfeier in der Kreuzkirche : Oft gnadenlos statt barmherzig

Zeichen der Ökumene am Reformationstag (von rechts): Der alt-katholische Bischof Matthias Ring, Superintendent Dietmar Pistorius und Poetry-Slammerin Sandra Da Vina in der Kreuzkirche. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher haben am Montagabend den Reformationstag in der Kreuzkirche gefeiert. Der alt-katholische Bischof Matthias Ring als Gastprediger, Superintendent Dietmar Pistorius und Poetry-Slammerin Sandra Da Vina lenkten den Blick in ihren Reden auf die gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen.

In seiner Predigt bei der zentralen Bonner Reformationsfeier hat der alt-katholische Bischof Matthias Ring vor einer „gnadenlosen Gesellschaft“ gewarnt und zu mehr Barmherzigkeit aufgerufen. Er rief dazu auf, andere Menschen mit ihren Wünschen, Hoffnungen, Nöten und Verletzungen zu sehen, und nicht als Problem. „Nur wenn das allen Beteiligten gelingt, lassen sich Konflikte wirklich und nachhaltig lösen“, sagte Ring auch mit Blick auf den Angriffskrieg in der Ukraine.

Ring predigte als Gast in der Kreuzkirche, laut Dietmar Pistorius, Superintendent des Kirchenkreises Bonn, „ein starkes ökumenisches Zeichen an diesem evangelischen Festtag“. In der Kreuzkirche feierten am Montagabend insgesamt mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher aller Generationen.

Bischof Ring verdeutlichte, es gehe darum, „auf die verschwenderische und unverdiente Barmherzigkeit Gottes mit der gleichen Barmherzigkeit anderen gegenüber zu antworten“. Das sei für ihn eine zentrale Erkenntnis Martin Luthers und Botschaft des Reformationstages. Barmherzigkeit sei aber kein Freibrief für die Täter und Kriegsverbrecher dieser Welt, warnte der Bischof in seiner Gastpredigt. Ring rief dazu auf, sich „nicht von einem Strudel des Hasses mitreißen zu lassen“. Barmherzigkeit sei „eine Frage des Sehens“ und gerade die Kirchen, die Christinnen und Christen, seien aufgerufen, eine „Sehschule in unserer Gesellschaft zu sein, indem wir uns dafür einsetzen, jeden einzelnen Menschen in den Blick zu nehmen“, so Ring.

Poetry-Slammerin Sandra Da Vina gab auf ihre ganz eigene Art nachdenkliche Impulse zum Leben in einer an vielen Stellen auch für sie gnadenlosen Gesellschaft. Eine Ursache liege darin, wie unbarmherzig Menschen mit sich selbst seien. Dabei vergleichen sie sich mit einer anscheinend perfekten Welt, wie sie in den sozialen Netzwerken gezeigt wird. „Im echten Leben brauchen wir Lösungen, dass niemand ins Abseits gerät: Nur wer gemeinsam trägt, wird aufrecht schreiten!“, sagte Da Vina.

Für Superintendent Pistorius müssen die Kirchen mehr denn je „ein Raum sein für Glaubende wie Fragende und Zweifelnde und auch Nicht-Glaubende, die uns dennoch verbunden sind“. Diese Einladung gelte besonders am Reformationstag. „Wie gnadenlos Menschen gerade auch in Politik inzwischen beschimpft, bedroht und angegriffen werden, erfüllt mich mit großer Sorge.“ Immer mehr Menschen machten „individuelle Interessen und Bedürfnisse zum Maßstab des Allgemeinen“ und meinten daraus ableiten zu können, das Recht zu haben, diese dann durchzusetzen. „Dieser Entwicklung müssen wir in unserer Stadt gemeinsam etwas entgegensetzen: mehr Barmherzigkeit“, sagte Pistorius.

Unter den Gästen der Reformationsfeier waren Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Universitätsrektor Michael Hoch und Margaret Traub, Vorsitzende der Synagogen-Gemeinde, sowie Polizeipräsident Frank Hoever. Vox-Bona, der Kammerchor der Kreuzkirche unter Leitung von Karin Freist-Wissing, und Stefan Horz an der Orgel gestalteten den Gottesdienst musikalisch, unter anderem mit einem ukrainischen Liebeslied. Bläser aus dem ganzen Kirchenkreis hatten die Besucher schon zum Eingang festlich mit Reformationschorälen auf dem Vorplatz begrüßt.