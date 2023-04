Wettbewerb im Kameha Hotel Nachwuchsköche holen sich Tipps von Sternekoch Christian Sturm-Willms

Er war konzentriert, durfte nichts anbrennen lassen, und trotzdem konnte Lukas Schultes nebenbei noch Fragen beantworten – Respekt dafür. Was ihn am Koch-Beruf gereizt hat? „Die Vielfältigkeit, die Möglichkeiten, nachher in jedem Land arbeiten zu können.“ Wie die Job-Aussichten sind? „Köche sind auch nachgefragt, von der Sternegastronomie bis zur einfachen Küche.“ Wohin er mal möchte? Er denkt nicht zu groß. Erfahrungen in Sterneküchen sammeln, auf Auslandsreisen andere Kochtechniken kennenlernen. „Ein Ziel nach dem anderen“, sagt Lukas Schultes