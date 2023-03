Zirkus gastiert in Bonn : Circus Roncalli baut sein Zelt am Alten Zoll auf

Das Zelt steht schon, es fehlen aber noch ein paar Planen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Circus Roncalli baut derzeit sein Zelt am Alten Zoll in Bonn auf, damit am 16. März die Show starten kann. Mit der Bundesstadt verbindet der Zirkus eine besondere Geschichte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Mit Blick auf die Wetteraussichten hatte man sich beim Circus Theater Roncalli Anfang der Woche ins Zeug gelegt. Der für Mittwoch geplante Zeltaufbau wurde schon am Dienstag vorgenommen, damit wurden die Arbeiter fertig, bevor Regen und Schnee kamen – das sei eine gute Entscheidung gewesen, sagt Pressesprecherin Antonia Walter.

Das Aufziehen des Zelts dauert nicht lange. Der Platz, so Walter, musste erst ausgemessen werden, dann kamen die großen Zeltnägel in die Erde, an denen die Zeltplane befestigt wird. Es folgten die vier Masten, dann der Roncallischriftzug samt Lichterketten und die Zeltplane.

Zuletzt wurde die Kuppel angebracht, die – einzigartig in der Zirkuswelt – im Sommer geöffnet werden kann als „natürliche Klimaanlage“. Zuletzt wurde alles hydraulisch in die Höhe gefahren, dieser Schritt kommt schon länger ohne Muskelkraft aus. Später wird noch das Einlasszelt angebracht.

Am Mittwoch begannen die Zirkusleute mit dem Innenausbau. 1316 Sitzplätze stehen zur Verfügung, und inzwischen dürfen die auch alle wieder belegt werden. Das war vor einem Jahr noch anders, erzählt Walter. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause galt da noch die Regelung, dass nur jeder zweite Platz besetzt sein durfte. Wegen der Impfstatus-Kontrollen wurde der Einlass um eine halbe Stunde vorverlegt. Das ist jetzt alles vorbei, man sieht der Pressefrau die Erleichterung darüber an.

Roncalli war schon früher auf der Wiese am Alten Zoll, die durch Schnee, Regen und Fahrzeuge schnell ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Man sei aber bemüht, sie in einem anständigen Zustand zurückzulassen, wenn der Zirkus weiterzieht, sagt Walter.

Roncalli fing 1975 auf der Bonner Hofgartenwiese an

Angefangen hatte Roncalli 1975 auf der Hofgartenwiese. Aber die würde man heute dafür nicht mehr bekommen. Am jetzigen Standort ist nicht genug Platz für die Wohnwagen der Artisten und Mitarbeiter. Die stehen auf dem Römerplatz.

Diese Woche wird noch für den Aufbau genutzt, ab Montag beginnen die Proben. Premiere ist am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr. Dann wird man internationale Artisten und Künstler zu sehen bekommen, vom poetischen Clown Paolo Carillon aus Italien, der erstmals mit seiner Tochter Nox auftritt, und einigen anderen Clowns über die kolumbianischen Hermanos Acero und das aus dem Cirque du Soleil bekannte Duo Turkeev bis zur russischen Handstand-Akrobatin Maria Sarach.

Man wird den „Herrn der Ringe“ Danil Lysenko zu sehen bekommen, das Duo Minasov, das das Kostümwechseln in Sekundenschnelle zur Zauberei macht – und das Ganze auf einem futuristischen Motorrad –, die Gruppe Jump’n’Roll mit ihren Sprungstelzen und vieles mehr.

Roncalli verführt sein Publikum in zauberhafte Welten. Foto: Circus-Theater Roncalli

Das kommt alles ohne Tiere aus. „Wir sind tierfrei seit 2018“, sagt Walter. Zuletzt habe man nur noch Pferde gehabt, Wildtiere gab es 1991 zum letzten Mal zu sehen. Als Reminiszenz an die früheren Dompteurnummern startet die Show aber mit Holografie: Elf Projektoren werfen fantastische Tierdarstellungen auf eine Leinwand, darunter Elefanten mit Blumen und Pferde aus Feenstaub.