Fehlende Grundstücke Bonn plant keine Quartiersgaragen in Citynähe

Da gerade in Innenstadtnähe in nächster Zeit keine neuen Garagen entstehen werden, so führt die Stadt weiter aus, verfolge man „alternative Lösungsansätze“. Dazu zählten Parkplätze in bestehenden Parkhäusern und die Freigabe von Flächen für Anwohner beispielsweise auf Supermarkt-Parkplätzen. Der Hauptausschuss hatte im Februar diese Jahres mit breiter Mehrheit beschlossen, die Verwaltung möge mit möglichen Anbietern Gespräche führen. Ob und – wenn ja – in welchem Umfang diese Gespräche stattgefunden haben, dazu äußert sich die Stadt in ihrer Stellungnahme nicht konkret. Sie betont aber, es seien für die Nutzung von privaten Stellplätzen vertiefende Prüfungen wie beispielsweise zum Lärmschutz erforderlich. Von der Idee der Stadtregierenden, die Stadthausgarage in Teilen Anwohnern der Altstadt zur Verfügung zu stellen, ist nichts mehr zu hören.