Staus und Umwege : Stadtdechant Picken kritisiert Bonner Cityring-Chaos

Kappung der Maximilianstraße : Verkehrschaos auf dem Cityring in Bonn hält an Seit der Kappung des Cityrings stehen Autofahrer in der Bonner Innenstadt täglich lange im Stau. Mit ihnen auch viele Buslinien. Zeitweise kommt es zu chaotischen Szenen rund um Kaiserplatz und Hofgarten.