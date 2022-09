„Bonn Connect“ : Rund 180 Gäste beim zweiten Netzwerktreffen von General-Anzeiger und RKG

Bonn General-Anzeiger und RKG bringen bei Bonn Connect rund 180 Gäste aus allen Bereichen des Stadtlebens zusamen. Austausch und Innovationstraining standen im Mittelpunkt eines gelungenen Abends. Fortsetzung folgt.

Der Sommer neigt sich spürbar dem Ende zu – die richtige Zeit also, um nach dem Urlaub wieder ins Leben der Bundesstadt Bonn einzutauchen. So wie die rund 180 Gäste, die am Donnerstagabend die zweite Auflage von Bonn Connect erlebt haben. Das Netzwerk-Format von General-Anzeiger und RKG bringt Menschen aus Wirtschaft und Wissenschaft, Handel und Handwerk, Gastronomie und Kultur zum lockeren Austausch zusammen.

Und das auch gleich mit einem neuen Co-Gastgeber im Mercedes-Benz Autohaus an der Bornheimer Straße: Zusammen mit Kersten Köhler, dem Geschäftsführer des General-Anzeigers, begrüßte Volker Borkowski die Gäste, der neue Mann an der Spitze der RKG. Der ausgewiesene Vertriebsspezialist mit einem Hang zur Wissenschaft stellte gleich unter Beweis, dass er mit rheinischer Lebensart und dem Karneval umzugehen weiß. Und das nicht von ungefähr. „Ich bin zwar in Bayern geboren, habe aber im Rhein-Sieg-Kreis Abi gemacht und mein Elternhaus stand ganz in der Nähe“, sagte er im Gespräch mit GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.