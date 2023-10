Gute Gespräche bei Bonn Connect Netzwerken mit dem Roboterhund

Das erläutert Museumsleiterin Andrea Niehaus in einem Kurzinterview mit GA-Chefredakteur Helge Matthiesen. Der Roboterhund gehört zu einem neuen Teilbereich der neu konzeptionierten Ausstellung mit ganz viel angewandter KI. „Wir sind weltweit die Einzigen, die sich so konkret mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen“, erläutert Niehaus. Das lag nahe, denn eine Bonner Konferenz gelte als Geburtsstunde der KI und in dem Museum wurde durch einen Roboter der Grundstein für das autonome Fahren gelegt.