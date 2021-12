Demonstrationen in Bonn : Corona-Protest in der Bonner Innenstadt bleibt friedlich

Der Demonstrationszug führte am Montagabend durch die Bonner Innenstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 800 Menschen haben am Montagabend in der Bonner Innenstadt gegen den Regierungskurs in der Corona-Politik protestiert. Bei einer Gegenkundgebung warben Ratspolitiker und OB Dörner fürs Impfen.