Erneuter Zug durch die Innenstadt : Weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten in Bonn

Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Erneut haben Menschen am Montagabend in der Bonner Innenstadt gegen den Regierungskurs in der Corona-Politik protestiert. Die Zahl der Teilnehmer war dabei jedoch kleiner als noch in den Wochen zuvor.



Rund 500 Menschen – und damit etwa 300 weniger als in den beiden Wochen zuvor – haben sich nach Schätzung der Polizei am Montagabend in Bonn versammelt, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Während im Hintergrund unter anderem der Song „Freiheit“ von Marius Müller Westernhagen durch die Lautsprecher der Demonstranten schallte, schlängelte sich der Protestzug durch die Innenstadt. Wie in den Vorwochen hatte es auch dieses Mal zuvor wieder eine Gegenkundgebung auf dem Marktplatz gegeben, an der sich nach Schätzungen etwas mehr als 100 Menschen beteiligten.

Nachdem die Polizei bei einem ersten unangemeldeten Protestzug der Demonstranten im Dezember eingegriffen hatte und die Versammlung auflöste, blieb die Demonstration wie in der Vorwoche friedlich. Wie die Einsatzkräfte vor Ort berichteten, habe sich der Großteil der Protestgänger an die geltenden Auflagen gehalten und einen Mund-Nasen-Schutz getragen.

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

(ga)