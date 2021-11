Gottesdienste und Corona : Bonner Kirchen richten sich auf Regel-Verschärfung ein

Bonn Wie Stadtverwaltung, Personennahverkehr und Gastronomie stellen auch die großen Kirchen in Bonn ihre Gottesdienste auf die 3G-Regel um. Ausnahmen für Gläubige, die weder geimpft noch getestet sind, soll es aber weiterhin geben.

Nun also auch die großen Kirchen: Wie bereits die meisten öffentlichen Einrichtungen sowie Freizeitstätten und Gastronomiebetriebe beschränken auch viele Gemeinden wieder den Zugang in ihre Häuser auf Menschen, die entweder gegen das Coronavirus geimpft, von ihm genesen oder aber frisch negativ getestet sind. „Die Gottesdienste an den Adventssonntagen feiern die allermeisten evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Bonn unter 3G-Bedingungen“, teilten die Bonner Protestanten jetzt mit.

„Wir tragen damit dem Anstieg der Corona-Zahlen Rechnung und sehen uns auch weiterhin in der besonderen Verantwortung, Menschen vor der Pandemie zu schützen“, so Pressepfarrer Joachim Gerhardt. Für alle weiteren Veranstaltungen wie Konzerte gelte zumeist ab sofort sogar die 2G-Regel, derzufolge dort ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten. In einer gemeinsamen Sitzung aller Gemeinden mit Superintendent Dietmar Pistorius habe man beschlossen, „so sicher wie nötig, so niederschwellig wie möglich die Angebote zu gestalten“.