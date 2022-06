Pandemie : Corona-Zahlen in Bonn steigen stark an

„Egal, das war‘s wert“ : War Rock am Ring ein Infektionsherd für Corona? 90.000 Besucher haben am Pfingstwochenende bei Rock am Ring gefeiert, dem ersten großen Festival nach zweijähriger Zwangspause. Viele haben sich offenbar mit Corona infiziert. Was bedeutet das für die Sommer-Festivals? Ist es ein Fehler, die Massen wieder zusammenkommen zu lassen?