Limit bei privaten Feiern und schärfere Kontrollen : Stadt Bonn verschärft Corona-Regeln wegen steigender Fallzahlen

Die Stadt Bonn verschärft die Corona-Regeln und kündigt Kontrollen an. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Angesichts steigender Corona-Zahlen in Bonn greift die Stadt zu schärferen Maßnahmen. Diese betreffen Privatfeiern und die Gastronomie. Die Verwaltung hält dagegen lockerere Quarantäneregelungen an Schulen für vertretbar.

35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner: „Das ist so eine magische Zahle“, sagte Stadtdirektor Wolfgang Fuchs bei der kurzfristig einberufenen Corona-Pressekonferenz am Mittwochnachmittag im Stadthaus. Denn das bedeute eine Verschärfung von einzelnen Maßnahmen. Bonn liegt bislang bei einem Wert von 34,85. Fuchs geht aber davon aus, „dass die Zahlen weiter steigen werden. Das liege etwa an Reiserückkehrern und Menschen, die nicht mehr so hinter den Maßnahmen stünden wie gewünscht.

Nun plant die Verwaltung als Erstes, private Feiern von 100 auf 50 Leute zu reduzieren. Wenn es mehr werden, muss ein Verantwortlicher benannt werden. Alle haben sich in Listen einzutragen. Nicht immer reibungslos hat das in Bars und Restaurants geklappt, die ab jetzt verschärft und vor allem flächendeckend überprüft werden sollen, denn „die Infektionsketten müssen nachvollziehbar sein“, sagte Fuchs.

Doch nicht nur da hapert es schon mal: Zuletzt sei ein kleines Lokal aufgefallen, dass viel zu viele Gäste bewirtete, so Günter Dick, Leiter der Bonner Bürgerdienste. 104 Leute seien auf engstem Raum zusammengewesen. Er kündigte auch an, dass große Martinszüge im Einvernehmen mit den Veranstaltern abgesagt werden sollen. Nur kleinere, etwa in Kindergärten, könnten stattfinden.

An den Schulen sind derzeit 4000 Personen in Quarantäne. Seit Montag seien allein 550 hinzugekommen, sagte Susanne Engels, kommissarische Leiterin des städtischen Gedundheitsamtes. Damit handelt es sich um einen Spitzenwert. Fuchs hält es auf Dauer für nicht durchhaltbar, dass bei einem Infektionsfall gleich die ganze Klasse weggeschickt wird. Was aber mit dem Gesetzgeber geklärt werden müsse. Laut Engels habe man sich entschieden, Kinder und Jugendliche ohne Symptome nicht mehr zu testen. Nur die Förderschulen bildeten da eine Ausnahme. Damit beantwortet sie auch die Frage einer Familie mit Kindern an der Maria-Kahle-Schule, wo bei einer Schülerin nach positivem Test ihrer Mutter bislang noch kein Abstrich erfolgt sei. Diese Familie befindet sich komplett in Quarantäne. Im Übrigen empfiehlt die Stadt, dass die Jugendlichen an weiterführenden Schulen im Unterrricht wieder Masken tragen.