Klage am Landgericht Köln Bonn darf Gültigkeitszeitraum von Anwohnerparkausweisen beschränken

In der mündlichen Verhandlung am vergangenen Freitag erläuterte der zuständige Verwaltungsrichter, dass es aus seiner Sicht im Ermessen der Behörde liege, für welchen Zeitraum sie einen Anwohnerparkausweis ausstellt, wie Gerichtssprecher Michael Ott auf Nachfrage mitteilte. Die Stadt habe schon im August 2022 ihre Praxis aus sachlichen Gründen – nämlich wegen der geplanten Gebührenerhöhung – dahingehend geändert hat, „Anwohnerparkausweise generell nur noch für sechs Monate auszustellen“. Nach diesen Erläuterungen habe der Klageführer seine Klage zurückgenommen, so Ott. Ein Urteil in der Sache wurde also nicht gesprochen.