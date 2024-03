Endenich/Weststadt Das ändert sich an der Feinkostmeile am früheren Knauber-Markt

Es gibt Neuigkeiten von der Feinkostmeile schräg gegenüber dem früheren Knauber-Markt in Endenich/Weststadt, in dem heute Bauhaus untergebracht ist: Nach zehn Jahren hat Metzger Wingen dort seinen Stand geschlossen. Auch Biohof Bursch zieht sich aus dem Geschäft in der Meile zurück. Es gibt allerdings einen nahtlosen Übergang.