Junior-Europawahl an Gymnasium in Tannenbusch Das erwarten Bonner Jugendliche von der Europawahl 2024

In der Aula sind sechs Wahlkabinen aufgebaut. Nacheinander betreten die Klassen der Stufen sieben bis zehn den Raum. Es wird getuschelt und gelacht, und mancher Schüler zeigt die typische Aufregung vor der ersten Wahl. Unter der Leitung des Schulsozialarbeiters Simon Walker hat die Schülervertretung die Wahl organisiert. „Im Politik- und Methodikunterricht wurden die Schülerinnen und Schüler auf die Wahl vorbereitet“, erzählt Politiklehrerin Claudia Mohme. „Demokratisierung und nachhaltige Entwicklung müssen unbedingt wieder in den Fokus des Lehrplans gerückt werden“, ergänzt Walker und freut sich über die hohe Beteiligung an der Juniorwahl. Den Schülern steht es nämlich frei zu wählen.