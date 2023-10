Veranstaltung in der Mühlenbachhalle Das erwartet Besucher beim Klimatag in Vilich-Müldorf

Außerdem wird der begehrte Vilich-Müldorfer Klimatopf verlost. Dabei winken Zuschüsse zu einer Photovoltaik-Anlage oder ein Balkonkraftwerk im Wert von 600 Euro. Lose können dienstags auf dem Wochenmarkt an der Mühlenbachhalle gekauft werden. Für das innovative Konzept des „Klimatages mit Klimatopf“ hatte der Bürgerverein den städtischen Klimapreis gewonnen. Der Klimatopf dient der CO 2 -Reduzierung direkt im Quartier: Sobald 2000 Euro an Spenden beziehungsweise CO 2 -Kompensationszahlungen vorliegen, werden diese an einen Photovoltaik-Anlagen-Bauer aus der Nachbarschaft ausgeschüttet. Falls mehrere Interessierte anfragen, entscheidet das Los. Die erste Ausschüttung fand 2021 statt. Nach und nach werden so aus dem Topf mitfinanzierte Anlagen im Quartier sichtbar und motivieren zur Nachahmung.