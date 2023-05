Konzerte und Mitmachaktionen Das erwartet Besucher beim Museumsmeilenfest in Bonn

Bonn · Beim Museumsmeilenfest in Bonn gibt es am 3. und 4. Juni kostenlose Einblicke in die Museen sowie Konzerte und Mitmachaktionen. Wir geben einen Überblick, was die Besucher erwartet.

22.05.2023, 17:18 Uhr

Der Platz zwischen dem Kunstmuseum und der Bundeskunsthalle wurde beim Museumeilenfest 2022 zur Spielwiese. Foto: Meike Böschemeyer