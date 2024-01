Über tausend „Müller“ Das sind die häufigsten Namen der Bonner

Michael Müller hat mit seinem Namen kein Problem. „Im Hotel muss man den niemandem buchstabieren“, erzählt der Selbstständige aus Bonn. Eher werde hinter seinem Namen eine falsche Angabe vermutet. Michael Müller – so kann ja jeder heißen. Ein Müller ist schließlich selten allein. Ob in der Schule, an der Universität oder im Sportverein: Müllers gibt es fast immer gleich mehrfach. Das ist in ganz Deutschland so. Die letzte verbindliche verlässliche Schätzung aus hochgerechneten Telefonbucheinträgen kam 2005 auf 713.000 Namensträger. Aber auch in Bonn ist die Sippschaft der Müllers unangefochten dominant. Neben dem erwähnten Michael Müller sind 1711 weitere „Müllers“ bei der Stadt Bonn registriert.