„Liebevolles, punkiges Unikat“ Das Skaten half Peppa aus der Drogensucht

Willow kann mit Skateboards nicht so recht was anfangen. Er sieht sie eher noch als Feind an. Entsprechend lautstark bellt er sie an. Ein Skaterkurs für Hunde, wäre das nicht was? Peppa wiegelt erst mal ab, zuzutrauen wäre es ihr aber auf jeden Fall. Peppa ist die Besitzerin von Willow – „den liebe ich wie Bolle“ – und hat neben Willow noch eine zweite starke Leidenschaft: das Skateboard. Daher organisiert die 59-jährige auch das Ü40-Skaten im Skaterpark in den Beueler Rheinauen. Aber auch in ihrer Arbeit als Sozialarbeiterin im Jugendbereich und als Streetworkerin spielt das Skateboard eine große Rolle.