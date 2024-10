One World Festival in Bonn "Ich mag es, wenn sich Leute begegnen"

Da das aber doch eine große Nummer selbst für ein Organisationstalent für Colette König war, musste schnell eine Änderung im Konzept her. Denn dass weitere interkulturelle Begegnungen stattfinden sollten, stand niemals infrage. So wechselte König, inzwischen hauptamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig, 2017 den Ausrichtungsort: Wiederum in privater Initiative, jedoch diesmal mit Unterstützung der Caritas und dem Verein Migrapolis - Haus der Vielfalt, fand das zweite One World Festival das erste Mal im Brückenforum statt. Das größer gewordene Fest schloss durch die Mit-Ausrichter erstmalig neben Geflüchteten auch andere benachteiligte Gruppen wie Obdachlose und gefährdete Minderheiten mit ein.