Bonner Landgericht : Urteil gegen Volkswagen ist rechtskräftig

Bonn Der Autokonzern Volkswagen muss knapp 470 000 Euro an die Stadt Bonn zahlen. Ein Berufungsantrag wurde vor dem Kölner Oberlandesgericht zurückgezogen.

Vor Jahresfrist hatte die 1. Zivilkammer am Bonner Landgericht entschieden, dass Volkswagen der Stadt Bonn im Streit um 27 vom sogenannten „Abgasskandal“ betroffene Dieselfahrzeuge 469.120,79 Euro nebst Zinsen zahlen muss. Nun hat der Automobilkonzern seinen Berufungsantrag vor dem Kölner Oberlandesgericht zurückgezogen, wie eine Sprecherin des Bonner Landgerichts am Dienstag bestätigte. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Zuvor war ein sogenannter Hinweisbeschluss ergangen, demzufolge die Richter der höchsten Instanz in NRW die Berufung nach Aktenlage als unbegründet eingeschätzt hatten. Die Richter nahmen dabei Bezug auf eine entsprechende Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vom 25. Mai vergangenen Jahres.