Politik will Platz umgestalten : Das wünschen sich Anwohner für die Auerberger Mitte

Auerberg Der Platz der Auerberger Mitte hat Schwachstellen: Die gepflasterte Fläche dominiert, Hitze staut sich. Nun hat die Bezirksvertretung die Beauftragung eines Vorentwurfs beschlossen. Was wünschen sich die Anwohner?

Mehr Grün, ein Wasserspiel, eine öffentliche Toilette, Spielgeräte: Das sind Vorschläge, die Anwohner Anfang des Jahres bei der Stadt für die Umgestaltung des Platzes an der Auerberger Mitte eingereicht haben. 137 Anregungen wurden in einer Box an der Apotheke auf dem Platz und per Mail gesammelt. Die Bezirksvertretung Bonn hat in ihrer Sitzung Anfang Mai die Beauftragung eines Vorentwurfs samt Kostenabschätzung für die Umgestaltung beschlossen. Aufenthaltsqualität und Klima sollen verbessert werden.