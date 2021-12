Stadt überarbeitet Rettungskonzept : Defibrillatoren sind in Bonn schwer zu finden

Der Defibrillator im Stadthaus ist nicht für jeden zugänglich, sondern befindet sich in einem Schrank im Sani-Raum. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mobile Defibrillatoren gibt es mittlerweile an vielen Stellen in Bonn, doch eine Übersicht fehlt. Die Stadt will künftig mehr eigene Gebäude mit den lebensrettenden Geräten ausstatten.