Konzert in Bonn : Deichkind tritt Ende August auf der Hofgartenwiese auf

Deichkind bei ihrem Konzert 2013 auf dem Bonner Kunst!Rasen. Foto: Ingo Firley

Bonn Das nächste Hofgartenkonzert steht fest: Die Band Deichkind tritt Ende August in Bonn auf und kommt somit nach neun Jahren wieder in die Stadt. Zudem kündigt der Veranstalter einen weiteren Künstler an.

Das nächste Hofgartenkonzert steht fest: Die Band Deichkind kommt nach neun Jahren, damals waren sie auf dem Kunst!Rasen zu Gast, zurück nach Bonn. Am Samstag, 27. August, tritt sie mit einer gewohnt skurrilen Show auf. Wie Veranstalter Ernst Ludwig Hartz mitteilt, wird das Konzert um 20 Uhr beginnen. Tickets gibt es ab kommenden Montag ab 12 Uhr bei Eventim.

Damit ist die Konzertreihe nahezu komplett, die eigentlich im Sommer 2020 anlässlich des Beethoven-Jubiläums hätte stattfinden sollen. Vor rund 25.000 Zuschauern wird neben den Fantastischen Vier (26. August, 19 Uhr) und Kraftwerk (28. August, 21 Uhr), auch Robbie Williams (30. August) auftreten.

„Wir freuen uns, dass wir auf eine schöne Reihe kommen“, sagt Veranstalter Hartz. Er findet, dass das Hamburger Kreativ-Kollektiv auch nach 25 Jahren Bandgeschichte aufregend bleibt. „Deichkind-Konzerte sind Punkballett, Polit-Performance und Proll Disko.“ Für ihn ist es die „exzentrischste deutsche Band“.

Am 29. August soll ein weiterer Künstler auftreten, der internationales Renommee hat. Aus vertraglichen Gründen dürfte der Name aber noch nicht bekannt gegeben werden. Zeit für eine andere Nutzung der Spielfläche bleibt dann nicht: Alle fünf Tage sind ausgebucht. Am 31. August wird die Bühne, für die die Bonner Uni eine Sondergenehmigung erteilt hat, abgebaut.