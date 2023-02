Vorwürfe gegen Türkei nach Erdbeben : 150 Kurden demonstrieren am Bonner UN-Campus

150 Bonner Kurden haben am Bonner UN-Campus demonstriert. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Immer noch sind viele Menschen nach dem Erdbeben im besetzen Kurdengebiet in Syrien auf sich selbst gestellt, beklagen rund 150 hier lebende Kurden bei einer Demo in Bonn. Sie fordern, die Türkei solle den Weg für Hilfstransporte in diese Region frei machen.



Von Lisa Inhoffen und Benjamin Westhoff

Sie wollten nicht mehr länger zu Hause am Telefon oder vor dem Fernseher ausharren, um eine Hiobsbotschaft nach der anderen aus ihrer alten Heimat in Syrien nach dem verheerenden Erdbeben zu empfangen: Rund 150 Kurden aus Bonn und der Region trafen sich am Donnerstagmittag zu einer Spontan-Demonstration am UN-Campus im Bundesviertel, um auf die dramatische Notlage auch in den Gebieten in Nordsyrien hinzuweisen, wo viele ihrer Landsleute leben. Tausende von ihnen sind nun unter den Trümmern ihrer Häuser begraben. Die Demonstranten werfen der Türkei vor, die ohnehin prekäre Lage zu verschlimmern, indem sie Grenzübergänge in die kurdischen Gebiete Nordsyriens für Hilfslieferungen abgeriegelt hätten.

Es handele sich um eine Region, in dem viele Wohnhäuser ohnehin wegen des andauernden Bürgerkrieges bereits in Trümmern liegen würden, jetzt spitze sich die humanitäre Lage dort noch einmal zu, berichtet ein 31-jähriger Kurde, der vor einigen Jahren wegen des Krieges aus seiner Heimat in der stark betroffenen Region Afrin nach Deutschland geflohen ist und sich hier mittlerweile eine Existenz aufgebaut hat. „Da steht nichts mehr, es gibt keine Dächer mehr, unter denen die Menschen Schutz suchen können.“

Der junge Mann hat einen großen Teil seiner Verwandten verloren, die in der Region, die von der Türkei und ihren Verbündeten seit Jahren besetzt ist, lebten und von dem Erdbeben im Schlaf überrascht worden sind. „Meine Cousine, ihr Mann, ihre drei Kinder und die Schwiegermutter, alle tot“, sagt er immer noch fassungslos. Seine Eltern hätten das Unglück überlebt, auch seine Schwester und sein Bruder. „Aber sie müssen auf der Straße leben, in der Kälte und ohne ausreichend Wasser und Lebensmittel, weil keine Hilfe ankommt. Die Türkei muss die Zugänge zu unserer Region endlich öffnen, sonst sterben am Ende alle“, sagt er. Kontakt zur Familie halte er über das Handy. Wenigstens hätten seine Eltern die Möglichkeit, ihr Mobil-Telefon mithilfe eines Generators wieder aufzuladen.

Ein anderer Mann namens Saradesht berichtet, die Türken hätten sogar Bagger aus dem Erdbebengebiet in Syrien abgezogen, um sie zur Bergung von Opfern in der Türkei einzusetzen. „Das ist ja der Grund, dass wir hier vor der UN stehen und demonstrieren. Denn helfen kann unseren Angehörigen ja wohl nur noch die UNO“, meint er. Seine Familie habe zwar noch Glück gehabt, weil ihr Einfamilienhaus verschont geblieben sei. Aber sie berichte ihm von großen Leid und der Not der Menschen, die jetzt ohne Obdach seien. Und das bei extremer Kälte. „Da ist es hier dagegen schon richtig warm. Wir können es einfach nicht fassen, dass die Menschen in unserer Region in ihrer schlimmen Situation einfach keine Hilfe bekommen.“