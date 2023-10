Kundgebung am Samstag Erneute Demo für bessere Kinderbetreuung in Bonn

Laut wird es am Samstag, 28. Oktober, in der City: Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Musikinstrumenten wollen Kinder und Eltern auf die aktuellen Probleme bei der Betreuung in Tagespflege, Kitas und Offenen Ganztagsschulen (OGS) aufmerksam machen. Unter dem Motto „Kinderbetreuung ist weder Luxus noch Glückssache“ hat das Aktionsbündnis Eltern am Limit ab 14 Uhr zur Protestaktion in den Hofgarten eingeladen.