Aktion zu Fuß, auf dem Rad und im ÖPNV : Hunderte demonstrieren in Bonn für die Verkehrswende

Unter anderem mit dem Rad demonstrieren die Teilnehmer in Bonn für die Verkehrswende. Foto: Stefan Knopp

Bonn Zahlreiche Menschen demonstrieren an diesem Sonntagnachmittag in Bonn für den Klimaschutz und die Verkehrswende. Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder auch in Bus und Bahn machen sie auf sich aufmerksam.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Verkehrswende gelingt nicht von jetzt auf gleich, deshalb muss sie jetzt beginnen. Dafür demonstrieren an diesem Sonntagnachmittag viele Menschen in Bonn, gegen 15 Uhr sind sie nach einer Kundgebung von der Hofgartenwiese gestartet.

Und zwar gleich dreifach: Eine Gruppe geht zu Fuß durch die Stadt, eine demonstriert im ÖPNV und die größte fährt mit dem Fahrrad. Dadurch kommt es in der Innenstadt zu Behinderungen.

Vorher kamen einige Gruppen nach Art einer Sternfahrt etwa aus Bad Honnef, Troisdorf, Wachtberg und Bornheim. Auch gegen den Bau der Rheinspange demonstrieren sie, vor allem für die Bornheimer steht dieses Thema im Mittelpunkt.