Demonstration in Bonn 300 Menschen demonstrieren für Freilassung palästinensischer Gefangener

Für zeitweise aufgeheizte Stimmung sorgte zudem ein Plakat mit der Aufschrift „From the River to the Sea: Palestinian Prisoners will be free“. Darin verstanden die anwesenden Polizisten eine Variation des verbotenen Spruchs „Palestine will be free“, sodass sie das Hissen des Plakats untersagten und den Inhaber aus der Menge führen wollten, um seine Personalien aufzunehmen. Die übrigen Demonstranten bildeten einen Pulk um die Beamten, buhten, riefen Parolen, die auch die Bezeichnung „Faschisten“ enthielten und forderten die „Freilassung“ des Mannes. Nach Aufnahme der Personalien durfte er zur Kundgebung zurückkehren. Allerdings wird nun von Seiten der Staatsanwaltschaft geprüft, ob gegen ihn ein Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird.