Nach Kronenbergs Rücktritt als Dekan Bonner Studenten demonstrieren für Uni-Dozenten

Etwa 30 Studentinnen und Studenten des Instituts für Politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn werden es gewesen sein, die am späten Montagnachmittag für den Verbleib von Manuel Becker am Institut demonstriert haben. „Becker bleibt!“ war auf einem Plakat des Altbaus in der Lennéstraße direkt neben dem Zugang zum Juridicum zu lesen. Der Dozent scheint äußerst beliebt bei der Studentenschaft. Lucie Krauß, Hannah Mauritz, Benedikt Mause und Karsten Römling, alle im zweiten Semester, waren unter den Demonstranten. „Er zeigt Engagement weit über das übliche Maß hinaus“, sagte Mauritz über die Dozentenqualitäten von Becker.